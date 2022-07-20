Сезон торговли дынями и арбузами в Подмосковье начнется 1 августа

В Подмосковье 1 августа стартует официальная продажа бахчевых культур, в первую очередь арбузов. Они уже вовсю поспевают в Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае, Азербайджане и Дагестане.

«В этом году в Московской области откроется более 500 бахчевых развалов — официальных мест для продажи арбузов и дынь. Они будут работать с 1 августа до 1 ноября», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ожидается, что в этом году в Подмосковье бахчевых развалов будет еще больше, чем в прошлом. Больше всего их откроют на территории Одинцова, Балашихи, Люберец и Серпухова. Кроме того, арбузы можно будет приобрести на универсальных рынках и ярмарках.

Как добавил Филимонов, безопаснее всего покупать арбузы и дыни в точках продаж, которые имеют официальные документы. Они бывают как стационарными, так и передвижными. У продавцов обязательно должны быть медицинские книжки. На товарах должны быть одинаковые ценники с печатью с ценой и наименованием товара.