Первые за сезон лесные пожары потушили в Подмосковье

Два первых за сезон лесных пожара потушили в Подмосковье. Они случились 18 апреля в Истре и Клину.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов сообщил, что в тушении задействовали пять машин и 17 специалистов.

Оба пожара локализованы и ликвидированы в день обнаружения Олег Баженов.

В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о хронике двух пожаров.

Истра

Жители Истры сообщили 18 апреля о пожаре в Рождественском участковом лесничестве. Обращение поступило в 15:30.

Заявка поступила в филиал «Мособллеса». Жители рассказали, что огонь распространялся под линиями электропередачи по болоту.

Туда оперативно отправили две машины и пять сотрудников. Это лесные пожарные и лесная охрана. Пожар локализовали в 16:00, а потушили в 16:30.

Клин

Жители Клина позвонили в местный филиал «Мособллеса» в то же время, что и жители Истры. Они сообщили о возгорании в Крюковском участковом лесничестве.

Там огонь охватил лесные культуры и сосны. На место выехали 12 специалистов и три машины, включая две автоцистерны МЧС России.

Пожар локализовали к 16:00, а потушили к 16:20.

Ранее жителей Подмосковья предупредили, что уже 11 апреля в регионе начался пожароопасный сезон.

При обнаружении пожара необходимо позвонить по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.