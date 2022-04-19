Первые за сезон лесные пожары потушили в Подмосковье
Два первых за сезон лесных пожара потушили в Подмосковье. Они случились 18 апреля в Истре и Клину.
Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов сообщил, что в тушении задействовали пять машин и 17 специалистов.
Оба пожара локализованы и ликвидированы в день обнаружения
Олег Баженов.
В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о хронике двух пожаров.
Истра
Жители Истры сообщили 18 апреля о пожаре в Рождественском участковом лесничестве. Обращение поступило в 15:30.
Заявка поступила в филиал «Мособллеса». Жители рассказали, что огонь распространялся под линиями электропередачи по болоту.
Туда оперативно отправили две машины и пять сотрудников. Это лесные пожарные и лесная охрана. Пожар локализовали в 16:00, а потушили в 16:30.
Клин
Жители Клина позвонили в местный филиал «Мособллеса» в то же время, что и жители Истры. Они сообщили о возгорании в Крюковском участковом лесничестве.
Там огонь охватил лесные культуры и сосны. На место выехали 12 специалистов и три машины, включая две автоцистерны МЧС России.
Пожар локализовали к 16:00, а потушили к 16:20.
Ранее жителей Подмосковья предупредили, что уже 11 апреля в регионе начался пожароопасный сезон.
При обнаружении пожара необходимо позвонить по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.