Первые 30 свай для будущего путепровода забили на Северном обходе Лобни

Первые 30 из 472 свай под опоры будущего путепровода забили в рамках строительства Северного обхода Лобни. Он поможет водителям пересекать железную дорогу без пробок на старом переезде. Это большой проект, взятый под контроль губернатора Андрея Воробьева.

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, путепровод, ставший частью создания Северного обхода Лобни, строят одновременно с левой и правой сторон. А именно со стороны микрорайона Луговая и Дмитровского шоссе.

Работы идут в графике. Учитывая важность объекта для жителей Лобни, строительство дороги находится на контроле губернатора региона Андрея Воробьева Алексей Гержик.

Вместе с тем на строительной площадке меняют грунт и готовят временные дороги для подъезда техники. Здесь работают около 50 человек и 40 специальных машин.

Когда путепровод откроют, водители смогут выезжать из города за 30 минут вместо двух часов, которые они вынуждены тратить в пробках рядом с переездом на Батарейной улице.

Запустить движение по путепроводу планируют уже в 2022 году, и это часть масштабного строительства Северного обхода Лобни.

Северный обход Лобни построят в три этапа. Кроме путепровода, реконструируют еще и Лобненское шоссе, кольцевое пересечение в районе терминала В аэропорта Шереметьево.

Полностью работы завершат в 2025 году. К ближайшему декабрю запустят и аэроэкспресс до терминала В аэропорта Шереметьево.