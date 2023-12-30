Эксклюзив 30 декабря 2023, 13:55 Первые подписи за Владимира Путина прибыли в штаб из Подмосковья

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В субботу, 30 декабря, первая партия подписных листов прибыла в центральный штаб Путина в Москве. Документы из Московской области доставили волонтеры.

Теперь юристам штаба предстоит оценить собранные подписи на соответствие требованиям закона. Правильно заполненные подписные листы отправятся на проверку в ЦИК России.

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«На территории Московской области активно ведется сбор подписей, работают волонтеры, представители общественных организаций. И сегодня первую часть собранных подписей мы привезли центральный штаб по выборам президента России. Московская область — первый регион, который привез данные подписи, сейчас они проходят проверку. Данная работа будет продолжена на территории региона до конца января», — сообщил волонтер ОНФ Петр Ульянов.

«Сегодня в центральный штаб привезли первую часть подписей из Московской области. С 5 января и другие регионы начнут привозить сюда свои документы. По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более полумиллиона подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина», — заявила пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Александра Суворова.

Перед предстоящими выборами на пост президента страны Центральная избирательная комиссия разрешила самовыдвиженцам сдавать до 315 тысяч подписей, чтобы в случае обнаружения некорректно заполненных листов количество действительных подписей не оказалось менее необходимых по закону 300 тысяч.

Ранее свыше полумиллиона подписей собрали по всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента.