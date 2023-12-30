Общество 30 декабря 2023, 12:19 Более полумиллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/globallookpress

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Свыше полумиллиона подписей собрали по всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова, чьи слова привело РИА «Новости».

В центральный штаб 30 декабря доставили первую часть собранных подписей из Московской области. С 5 января начнут привозить подписи другие регионы.

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«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», — отметила Суворова.

Накануне начал работу сайт кандидата на должность президента Путина. Там можно увидеть его биографию, сведения о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. На сайте также представили видеоматериалы об основных моментах избирательной кампании и раздел о важных достижениях России.

Предвыборный штаб Путина заработал 21 декабря в Гостином Дворе в Москве. Журналистка телеканала «Россия 24» стала пресс-секретарем, сопредседателями штаба назначили спикера парламента ДНР Артема Жогу, главврача Московской городской больницы № 52 Марьяну Лысенко и актера Владимира Машкова.