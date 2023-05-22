Подмосковье 22 мая 2023, 12:36 Первые подберезовики и маслята появились в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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Комитет лесного хозяйства сообщил о появлении первых грибов-колосовиков в Подмосковье. Так называют ранние подберезовики, подосиновики и маслята.

Грибной сезон в Подмосковье стартовал еще 7 апреля со сморчков и строчек, а сейчас в лесах появились грибы-колосовики. Маслята и подберезовики называют так из-за того, что время их появления совпадает с колошением озимой ржи.

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Специалисты говорят, что период роста колосовиков небольшой, до 10 дней. Затем грибница будет набирать влагу и силу для основного сезона, когда трофеи тихой охоты появятся в большом количестве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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