Первые паспорта получили 13 школьников из Наро-Фоминска | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 23:28 Первые паспорта получили 13 школьников из Наро-Фоминска

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Первые паспорта получили юные жители Наро-Фоминска. Торжественная церемония вручения состоялась в здании администрации городского округа.

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Юные жители Наро-Фоминского городского округа получили свой главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации.

«Несмотря на то, что мы каждый месяц стараемся вручать паспорта нашим молодым жителям, чувствуется волнение детей и родителей. Мы тоже волнуемся, стараемся, чтобы день запомнился, чтобы дети осознали важность события», рассказала заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.

Вместе с заветной красной книжкой ребятам вручили подарки.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность введения в оборот земель для сельского хозяйства.