Подмосковье 15 апреля 2024, 12:38 Первые медоносы зацвели в лесах Подмосковья Фото: Мосин В.В.

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Медуница лекарственная зацвела в подмосковных лесах. Это растение с фиолетовыми цветками любят пчелы, которые уже начинают работать в Московской области.

«В регионе настала пора первоцветов. Мать-и-мачеха, медуница лекарственная уже встречаются натуралистам в лесах и парках региона. Растения являются важными кормовыми объектами краснокнижных насекомых-опылителей, поэтому срывать их не следует», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Медуницу используют в народной медицине. Содержание в растении сапонинов и танинов делают его хорошим отхаркивающим и смягчающим средством при инфекциях слизистых оболочек носа и горла.

Активно используют медуницу и садоводы, которые ценят растение за его декоративность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, о благоустройстве парков в Подмосковье.

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