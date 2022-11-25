Подмосковье 25 ноября 2022, 18:36 Первые 30 автомобилей доставили из Южной Кореи в агрохаб «Селятино» по соглашению с Подмосковьем

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В агрохаб «Селятино» прибыла первая партия автомобилей в рамках соглашения с Республикой Корея о мультимодальном транспортном сообщении. Об этом рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Зампред отметил, что соглашение размораживает отношения с Южной Кореей в области официальных инициатив, и первый шаг в этом направлении сделала корейская сторона.

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«Работа компании „Агрохаб ‚Селятино‘“ как на китайском, так и теперь на корейском треке — это демонстрация эффективности государственно-частного партнерства в нашем регионе, которое было выстроено при участии правительства Московской области», — сказал Георгий Филимонов.

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В Минсельхозе уточнили, что первый поезд с 30 автомобилями марок Kia, Audi, Genesis и Hyundai прибыл в Подмосковье из южнокорейского порта Донхэ через Владивосток.

Российская сторона, в свою очередь, будет экспортировать в Южную Корею сельскохозяйственные товары, а также продукцию глубокой переработки древесины. На российский рынок будут поставлять автомобили и другие промтовары.

«Проект уникален еще и потому, что все внешнеэкономические контракты по экспорту и импорту будут заключаться в российских рублях. Это гарантирует стабильность поставок», — отметил директор по внешнеэкономической деятельности АО «Агрохаб „Селятино“» Александр Школа.

Он добавил, что уже заключены контракты на отправку в Южную Корею мукомольной и масложировой продукции, а также продукции переработки древесины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил аграриев региона за высокие результаты.

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