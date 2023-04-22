Подмосковье 22 апреля 2023, 05:45 Первые 13 автобусов с наклейками Мострансавто и ЦСКА вышли на маршруты в Подмосковье Минстранс Подмосковья

Читать 360tv в

Первые 13 автобусов с наклейками Мострансавто и ЦСКА вышли на маршруты Московской области. Их брендирование приурочили к 100-летию Центрального спортивного клуба армии, с которым транспортная компания заключила соглашение.

Автобусы курсируют в Мытищах, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Дмитрове, Чехове и Воскресенске.

Реклама

Договор подразумевает рекламно-информационную кампанию. Помимо брендирования автобусов, в их салонах будут показывать видеоролики. Их также будут транслировать на автовокзалах и автостанциях. Клуб вместе с компанией будет проводить спортивные мероприятия. В залах ожидания организации появятся точки продаж сувенирной продукции ЦСКА.

Позднее планируется выпуск карты «Стрелка» с уникальным дизайном по случаю юбилея ЦСКА. Проекты воплотят в жизнь до конца мая этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».