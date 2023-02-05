Подмосковье 05 февраля 2023, 17:33 Первую в России учебную лабораторию по спутниковой метеорологии открыли в Подмосковье

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В Гидрометеорологическом техникуме Балашихи открыли новую учебную лаборатории по спутниковой метеорологии, сообщило РИАМО. Она стала первой в России и позволит получать из космоса используемые для прогноза погоды метеоданные.

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На открытии лаборатории присутствовали президент Российского гидрометеорологического общества, почетный президент Всемирной метеорологической организации Александр Бедрицкий, сотрудники Федеральной службы по гидрометеорологии, представители Торгово-промышленной палаты и администрации округа.

«Сегодня на открытии лаборатории мои коллеги из Росгидромета говорили о том, что в мире не так много стран, которые имеют космические спутники. Их всего 50, и только семь из них обладают метеорологическими спутниками», — сказала директор Гидрометеотехникума Ирина Никитина.

Подобное, по ее словам, говорит об актуальности направления спутниковой метеорологии как в России, так и во всем мире.

Студенты техникума во время учебы смогут отрабатывать практические навыки работы с информацией с метеоспутников, которые становятся все более актуальными в технологии прогнозирования.

Президент Российского гидрометеорологического общества Александр Бедрицкий подчеркнул, что у направления большое будущее.

«Мир движется к цифровым платформам, и гидрометеорологическая отрасль является одной из инновационных в спектре различных специальностей, где требуются как раз современные технологии», — отметил он.

Директор учебного заведения Ирина Никитина добавила, что Балашиха стала центром профобразования гидрометеорологического профиля страны благодаря открытию лабораторий авиационной метеорологии, спутниковой метеорологии, лаборатории автодорожных гидрометеорологических систем, а также постоянному совершенствованию технической базы.

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