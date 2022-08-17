Первоклассникам из малоимущих семей Коломны вручили рюкзаки

В Подмосковье не первый год проходит акция «Скоро в школу». Глава Коломны Александр Гречищев вручил будущим первоклассникам из малоимущих семей рюкзаки со всеми необходимыми канцтоварами.

«Мы являемся многодетной семьей, и каждого ребенка нужно собрать в школу, поэтому это является очень большим подспорьем, в рюкзаке есть все самое необходимое», — поделилась многодетная мама Татьяна Коновалова.

Пенал, подставка для книг, краски, карандаши — в рюкзаке действительно есть все, что нужно для занятий. На такую помощь могут рассчитывать все малообеспеченные семьи с первоклассниками. Всего в городском округе Коломна рюкзаки получат более 100 будущих первоклашек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии к 1 сентября новых школ и детских садов в регионе.