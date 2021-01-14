Первого пациента с онкологическим заболеванием привили от коронавируса в Домодедове

В центральной городской больнице Домодедова начали вакцинировать от коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями. Прививку ставят перед тем, как выписать их из стационара. Вакцину впервые в Подмосковье получил пациент с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии.

Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в четверг доложил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов. Он отметил, что в больнице вакцинируют пациентов-хроников, которые находятся на плановом лечении в стационаре.

«Мы за два дня до выписки делаем вакцину, два дня наблюдаем в стационаре и потом выписываем с рекомендациями уже через 21 день опять к нам прийти. Первый раз вчера вакцинировали онкологического пациента в стадии ремиссии — это развиваем», — подчеркнул Осипов.

Врач уточнил, что у пациента диагностирован рак предстательной железы в ремиссии.

«Мы знакомимся с медицинской документацией, анализы смотрим, и в рамках городского стационара вакцинируем», — подчеркнул он.

По состоянию на 14 января в Московской области прививки от коронавируса сделали 20 797 человек. Кроме того, в регион доставили 57 549 доз вакцины — из них 37% уже использовали. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.