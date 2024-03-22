Подмосковье 22 марта 2024, 16:50 Первое весеннее заседание Школы молодого педагога прошло в Лобне Unsplash

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В Лобне стартовала работа Школы молодого педагога. В ней состоят 30 человек. Опытные наставники предоставляют для участников условия для профессионального роста, оказывая методическую поддержку и проводя курсы повышения квалификации.

Первое заседание весеннего сезона Школы прошло в стенах СОШ № 9. Участники приняли участие в игре-тренинге под названием «Камертон». Цель игры заключалась в помощи молодым учителям развивать свои профессиональные навыки, ознакомить их с методиками, способствующими привлечению внимания учеников на уроке, поддержанию интереса к учебному материалу и отработке оригинальных методов начала урока.

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В Лобне значительное внимание уделяется развитию образования. В прошлом году 18 молодых учителей присоединились к педагогическому коллективу. Педагоги регулярно участвуют в различных мероприятиях по повышению квалификации.

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