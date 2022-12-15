Подмосковье 15 декабря 2022, 19:39 Первое приложение для занятий спортом запустили в Московской области Министр Абаренов рассказал о запуске приложения «Спорт Подмосковья»

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Спорт для жителей Московской области теперь стал максимально доступен. Узнать о ближайших площадках или маршрутах для бега можно через приложение «Спорт Подмосковья». Об этом «360» рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он пояснил, что приложение запустило министерство государственного управления Московской области

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«В приложении уже более 500 объектов, более 100 тысяч спортсменов, 147 спортивных школ, 123 видов спорта, более трех тысяч тренеров. Есть маршруты для занятия спортом. Сейчас добавили новый раздел — катки. Там можно найти места, чтобы покататься бесплатно», — рассказал министр.

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Дмитрий Абаренов отметил, что приложение «Спорт Подмосковья» поможет родителям найти спортивную секцию для ребенка. Там указаны все спортивные объекты с расписанием, именами и полной информацией о каждом тренере. Записать ребенка на занятие можно прямо через приложение.

«Спорт Подмосковья» войдет в часть единой цифровой системы, которую разработает акционерное общество «Мой Спорт».

Министерство физической культуры и спорта Московской области подписало с фирмой соглашение о государственно-частном партнерстве. Дмитрий Абаренов отметил, что это первый подобный контракт, который касается спортивной сферы.

В рамках соглашения все спортивные организации Подмосковья в ближайшие 15 лет переведут на цифровой документооборот. Тренеры смогут направлять планы тренировок своим ученикам дистанционно, а также следить за их прогрессом.