Подмосковье 23 ноября 2022, 17:38 Первое в России соглашение о ГЧП для цифровизации спорта заключили в Подмосковье

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Министерство физической культуры и спорта Московской области заключило первое соглашение о цифровизации в спортивной сфере. Договор о государственно-частном партнерстве сроком на 15 лет заключили с АО «Мой спорт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соглашение подписали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков. В рамках соглашения в Подмосковье в течение 15 лет будут реализовывать проект по разработке и внедрению современных сервисов для всех участников сферы спорта.

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Организации, осуществляющие спортивную подготовку в Подмосковье, смогут перевести свою работу из бумажного формата в «цифру», это позволит расширить доступность сервисов для жителей, отметил министр спорта Дмитрий Абаренов.

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«На сегодняшний день в системе уже работают более 3,5 тысячи подмосковных тренеров, свыше 100 тысяч спортсменов и почти 81 тысяча родителей. На одной цифровой платформе все заинтересованные пользователи получают подробную информацию о процессе спортподготовки», — сказал Дмитрий Абаренов.

Цифровая платформа «Мой спорт» объединяет тренеров, юных спортсменов и их родителей. Это позволяет вести электронный журнал вместо бумажного, оперативно составлять планы тренировок и отслеживать показатели и прогресс всех учащихся.

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