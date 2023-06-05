Подмосковье 05 июня 2023, 14:43 Первое богослужение прошло в домовом храме больницы в Солнечногорске

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Единственный на данный момент храм в России, освященный в честь Давида Гореджийского, начал работать в больнице Солнечногорска. Первое богослужение провел благочинный городского округа Антоний Тирков.

Молельная комната существовала при больнице более 10 лет. Позже было выделено помещение для домового храма, и это начинание благословил владыка Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома.

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Богослужения теперь будут проходить здесь регулярно — в утренние часы, по средам. Ответственным за домовый храм больницы назначен Алексий Карачаров, настоятель Покровского храма деревни Головково.

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