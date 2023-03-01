Подмосковье 01 марта 2023, 00:20 Первичное сосудистое отделение открылось в больнице Наро-Фоминска

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Пациентов после инсульта в Наро-Фоминской больнице теперь не придется переводить в другие медучреждения области. Здесь открылось первичное сосудистое отделение, рассчитанное на 24 койки.

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Шесть коек в отделении — это койки реанимации и интенсивной терапии. Экстренную помощь смогут оказывать на месте, рассказал заведующий первичным сосудистым отделением Юрий Жигалев.

«Пациент, перенесший сердечно-сосудистую катастрофу, в течение 8–10 дней подлежит медикаментозному лечению, параллельно реабилитологи будут проводить первичную реабилитацию», — сказал Юрий Жигалев.

Бригада медицинских специалистов, среди которых неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, инструкторы лечебной физкультуры оказывает высококвалифицированную помощь с первых секунд поступления в отделение бесплатно, по полису ОМС.

Также в отделении установлены новейшие аппараты и тренажеры, которые помогут восстановить двигательную активность и координацию движений.

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