Подмосковье 19 февраля 2023, 17:44 Первичное отделение «Движение первых» открыли в сельской школе под Можайском

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В школе «Лидер» села Тропарево в Можайском округе открыли первичное отделение «Движение первых». В церемонии открытия приняли участие депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, глава Можайского округа Денис Мордвинцев, члены Совета депутатов округа и представители Можайского молодежного медиацентра.

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«Рада, что Подмосковье присоединяется к всероссийскому движению и комитет по вопросам образования Мособлдумы имеет к этому отношение. Дети смогут раскрывать свои таланты, творить, приобретать необходимые навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. Главное — ничего не бояться», — сказала депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова.

Школьники рассказали о волонтерской деятельности, занятиях по защите природы и безопасности дорожного движения, приняли участие в спортивных эстафетах, продемонстрировали кулинарное мастерство и показали театрализованное представление.

«Движение первых» объединяет активных и инициативных молодых людей, охватывая различные направления — от образования и науки до культуры и искусства, спорта, туризма, а также волонтерства и других сфер.

«„Движение первых“ создано для того, чтобы наша молодежь могла реализовывать свои идеи, не боялась экспериментировать, развиваться, общаться», — сказал глава округа Денис Мордвинцев.

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