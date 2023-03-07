Подмосковье 07 марта 2023, 09:37 Первенство по хоккею «Русская классика» завершилось в Котельниках

Читать 360tv в

Первенство по хоккею на открытом льду «Русская классика» завершилось в Котельниках. Оно стартовало в декабре 2022 года. Изначально играли по круговой системе, затем был раунд плей-офф. Соревнования такого формата ранее в округе не проводились.

Команда «Молот» из Москвы в финале в упорной борьбе переиграла хозяев турнира «Силикат-Тортилас».

Реклама

«Считаю, отличные соревнования провели. Спасибо организаторам, командам-участникам, болельщикам. В лучших традициях „Русской классики“. Лед, раздевалки — все было отлично. Упорная борьба в каждом матче», — рассказал капитан хоккейной команды «Молот» Виталий Скачков.

Реклама

Команда из Котельников «Силикат-Тортилас» на домашнем турнире получила отличную игровую практику и теперь готова к серьезным вызовам. В играх первенства на лед в составе команды выходил глава Котельников Сергей Жигалкин, в одном из матчей он отдал голевую передачу.

«Мы и дальше будем развивать этот вид спорта <...>. Надеюсь, что на следующий год будет больше команд-участников и турнир будет более зрелищный. Хочется сказать спасибо нашим болельщикам, которые пришли поддержать не только нашу команду, но и команды соперников», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Победители турнира получили кубок, а остальные команды-участницы — памятные медали. Индивидуальные достижения тоже отметили. Памятные призы вручили выдающимся игрокам в каждом амплуа, а также лидеру по числу голевых передач, победителю бомбардирской гонки и лучшему игроку.

Еще один интересный товарищеский хоккейный матч прошел в Балашихе. На льду встретились легенды хоккея и герои СВО из Подмосковья. Игру посетили около пяти тысяч зрителей, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».