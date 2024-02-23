Подмосковье 23 февраля 2024, 13:07 Первенство Московской области по боксу среди юниоров стартовало в Можайске Источник фото: Яна Шаливская

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Первенство Московской области по боксу среди юношей и девушек 17-18 лет началось в Можайске. Во Дворце спорта «Багратион» будут соревноваться 104 спортсмена из Чехова, Балашихи, Павловского Посада, Мытищ и других подмосковных городов.

По словам главного судьи турнира Алексея Шептунова, на боксерском ринге сразятся лучшие из лучших.

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«Надеюсь, что с этого ринга выйдут будущие чемпионы России, Европы и мира. Хочу пожелать ребятам бескомпромиссных и жарких боев. Пусть победит сильнейший», — заявил Шептунов.

Можайский округ представляют четыре боксера, которые уже показали первые результаты. Спортсмен-перворазрядник Юрий Гарев и кандидат в мастера спорта по боксу Артем Гаврюченков победили в первом этапе соревнований. Впереди — бой за кубки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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