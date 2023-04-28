Подмосковье 28 апреля 2023, 05:30 Турнир по волейболу среди работников «Мособлпожспаса» прошел в Серпухове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Турнир по волейболу среди работников «Мособлпожспаса» состоялся 27 апреля на площадках спорткомплекса «Русский медведь» в Серпухове. В первенстве приняли участие пять команд из Люберецкого, Ногинского, Каширского, Ступинского и Подольского территориальных управлений учреждения.

«Все пять команд сыграли по круговой системе, то есть каждая провела по четыре игры. Состязания проходили одновременно на двух площадках спортивного комплекса, судили партии профессиональные волейболисты», — рассказал начальник учебного центра региональной противопожарно-спасательной службы Александр Гаврилов.

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Также начальник отметил, что победителем турнира стала команда территориального управления № 13 (Ступино), серебро завоевали спасатели из Каширы, коллектив из Ногинска занял третье место.

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне. И спортсмены, и зрители получили массу положительных эмоций от мероприятия», — добавил Гаврилов.

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