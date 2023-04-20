Подмосковье 20 апреля 2023, 22:23 Первая в Подмосковье хоккейная школа для детей-инвалидов открылась в Видном Пресс-служба Видновской РКБ

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В Видном открылась первая в Московской области адаптивная хоккейная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в ледовом дворце «Арктика», сообщили в минздраве региона.

«Одна из целей этого проекта — открытие в регионе хоккейных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в планах открыть 64 таких школы», — сообщил основатель благотворительного фонда «Спасая детство» Александр Глазырин.

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Дети смогут заниматься в данной школе бесплатно. Они будут осваивать лед под контролем квалифицированных тренеров и тьюторов.

«Наше участие в реализации этого проекта связано с оказанием медицинской и социальной реабилитации детей-инвалидов. Специалисты больницы провели осмотр всех детей и дали допуск на их участие в тренировках», — заявил главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев.

Школа открылась при поддержке хоккейного клуба «Реванш» в рамках проекта «Дети — наше будущее». В нем участвуют Минспорта РФ, правительство Подмосковья, администрация Ленинского округа, Торгово-промышленная палата округа и Видновская районная клиническая больница.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об опережении сроков строительства современных школ.

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