Первая торговая сеть из Подмосковья вступила в проект «Производительность труда»

Компания «Союз», управляющая сетью аптек в Истре, стала участником нацпроекта «Производительность труда». В него впервые вступила торговая организация Подмосковья.

Глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева рассказала, что в проекте уже участвует более 100 производственных компаний области. «Союз» станет первой торговой организацией среди них. Зиновьева выразила надежду на то, что другие сети последуют этому примеру.

«Как и на производственных объектах, в сетевых торговых организациях есть потенциал для повышения эффективности в сфере управления складскими запасами, в логистике, в организации других рабочих процессов. Специалисты регионального центра компетенций помогут предприятиям улучшить их качество», — отметила глава министерства.

Предприятие владеет не только сетью аптек, но и объектами розничной торговли и общепита. Это распределительный центр, 26 магазинов, автобаза, 13 аптек, магазин охранной системы, производство кондитерских изделий. Генеральный директор Лидия Андреенко рассказала, что компания сфокусируется на росте производительности и доходности.