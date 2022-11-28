Подмосковье 28 ноября 2022, 09:40 Перспективы развития турецкого бизнеса в Подмосковье обсудили на роуд-шоу в Стамбуле

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Роуд-шоу Подмосковья прошло в турецком Стамбуле. На мероприятии представители Мининвеста региона провели деловые встречи с турецкими предпринимателями, чтобы развить их дело в области и привлечь компании к сотрудничеству. Об этом рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что в Подмосковье работают десять турецких компаний, их общий объем инвестиций превышает 30 миллиардов рублей, а число созданных рабочих мест — 1300. Они занимаются производством стройматериалов, текстильных изделий, сантехники, молочной продукции. Некоторые из них входят в число лидеров по налоговым отчислениям. По итогам встреч число турецких резидентов в Подмосковье может вырасти.

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«В целом деловая программа у нас выдалась крайне интенсивная, мы встретились с высокопоставленными представителями турецкого крупного бизнеса — это холдинги из первой десятки, а также турецкими производителями из наиболее чувствительных для нашей промышленности сфер — это машиностроение, электротехника, химическая продукция», — рассказала глава Мининвеста.

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Екатерина Зиновьева встретилась с представителем Эджзаджыбашы холдинга — генеральным директором VITRA «Плитка» Хасаном Пехливаном и генеральным директором VITRA «Сантехника» Озгеном Озканом. Они обсудили работу организации в Серпухове.

Хасан Пехливан рассказал, что компании работают в Подмосковье с 2011 и 2014 годов. За это время были изучены все аспекты и нюансы работы в регионе.

Кроме того, на роуд-шоу прошла встреча с главой холдинга «Албайрак», на которой обсудили перспективы работы в Подмосковье заводов тракторной техники «Тумосан» и оборудования для ЖКХ «Кадеме».

Также подмосковная делегация встретилась с владельцем сети магазинов «Сникербокс», семь из которых расположены в регионе. Они обсудили перспективы развития на 2023 год.

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