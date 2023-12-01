Подмосковье 01 декабря 2023, 13:28 Перловские бани откроют после реконструкции в Мытищах в декабре пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Реконструкция Перловских бань в Мытищах завершится в этом году. Здание модернизируют, но оставят прежний антураж.

Банный комплекс сможет принимать до 120 гостей в день. Здесь будет два зала отдыха и гостиные, кабинеты для массажа и ресторан.

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«Планируется, что уже в этом году Перловский комплекс откроет свои двери. После ремонта это будут современные бани первого и высшего классов с двумя залами отдыха, камерными гостиными для небольших компаний, кабинетами для массажа, авторским рестораном, прохладными купелями, парными с мягким и ароматным первым паром каждый час», — сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова.

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