Перевозчиков призвали проверять соблюдение масочного режима в подмосковных автобусах

Подмосковные власти призвали перевозчиков следить за тем, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте. В местах массового скопления людей необходимо помнить о средствах защиты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал к бдительности и соблюдению предписаний Роспотребнадзора на заседании с зампредами регионального правительства.

«Общественный транспорт, места массового скопления людей должны быть в защите. Наше „Мострансавто“, пригородное сообщение, везде должны быть маски», — подчеркнул Воробьев.

Работа предприятий, заводов и компаний из сферы услуг в Подмосковье продолжится. Поэтому их владельцев глава региона призвал соблюдать разработанные Роспотребнадзором стандарты.

В Московской области, по последним данным, подтвердили 73 171 случай COVID-19. Выздоровели 55 883 человека, скончались 1324. Необходимые лекарства в подмосковные клиники для больных коронавирусом должны быть закуплены заранее.

Ношение масок в общественном транспорте Подмосковья обязательно. Пассажирам также рекомендуют пользоваться перчатками.