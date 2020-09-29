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    29 сентября 2020, 10:12

    Губернатор Подмосковья поручил закупить лекарства для больных COVID-19

    Анастасия Аброськина, Дарья Бунякова

    В подмосковных больницах должны быть закуплены необходимые лекарства и заранее подготовлены койки, которые могут понадобиться для больных COVID-19. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев на совещании с областным правительством.

    Губернатор Подмосковья отметил, что за последнюю неделю в регионе стало больше выявленных случаев инфицирования. Количество госпитализированных выросло на 45-47% по сравнению с предыдущей неделей. Такой показатель говорит о серьезной нагрузке на областной Минздрав.

    «Я дал поручение заниматься разворачиванием коек, мы это делаем. В различных муниципалитетах эта работа должна вестись прямо сейчас. <...> Дополнительно дал команду о приобретении последних лекарств, которые можно использовать в том числе амбулаторно», — сказал Воробьев.

    Алармизм не нужен, но в каждом муниципалитете мы должны позаботиться о пациентах и обеспечить их всем необходимым

    Андрей Воробьев.

    Он добавил, что особую роль играет поликлиническое звено, потому что именно там можно выявить заболевания на ранних стадиях.

    «Совершенно очевидно, что вступившие в понедельник рекомендации по безопасности необходимо выполнять. Везде должна быть защита. Дороги, пригородное сообщение — везде, где мы видим скопление людей, должны быть маски. Ситуацию не хочется драматизировать, но мы должны сделать все, чтобы те, кто нуждается в помощи и заботе, ее получили», — подчеркнул губернатор на совещании с зампредами правительства Подмосковья.

    Новости SMI.FM