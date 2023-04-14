Подмосковье 14 апреля 2023, 01:30 Перевозчики Подмосковья разместят на автобусах фото героев Великой Отечественной войны Минтранс Подмосковья

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Автобусные компании Подмосковья принимают участие в акции «Бессмертный полк», чтобы отдать дань памяти погибшим солдатам во времена Великой Отечественной войны, сообщает Минтранс региона. Жители могут разместить фотографии своих предков на окнах подвижных составов перевозчиков Мострансавто, «Альфа-грант» и «Ранд-транс».

Информацию о родственниках-героях ВОВ можно прислать на электронную почту организатора акции до 30 апреля. В письме необходимо указать ФИО предка, город и номер желаемого маршрута. Перевозчик Мострансавто принимает заявки с 28 марта по 16 апреля включительно.

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