Закрывать школы Московской области из-за распространения коронавирусной инфекции не будут. Однако родители смогут перевести ребенка на дистанционное обучение, если считают, что он может заразиться. Об этом в эфире «360» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что сейчас школьники находятся на каникулах, а новая неделя второй четверти будет короткой из-за праздника. Пока эпидемическая ситуация в образовательных учреждения остается стабильной, но за ней внимательно наблюдают.

«Заболеваемость у нас, по крайне мере на октябрь, не выше уровня прошлого года. То есть порядка 6-6,5% школьников не приходят в осеннее время, потому что это время ОРВИ. Что касается ковида, то да, мы закрыли одну, две или три школы, но преимущественно там болели преподаватели», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор пояснил, что если в квартире с ребенком живут бабушки или дедушки, то родители могут перевести школьника на домашнее обучение, чтобы избежать рисков заражения. Эту информацию уже довели до каждого директора.

«Мы не закрываем детские сады и школы — они работают, но если вдруг есть какие-то страхи, то можно оставить ребенка дома», — подчеркнул губернатор.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина пояснила, что если из класса в 25 человек двое детей перейдут на домашнее обучение, то задания они будут получать через Школьный портал.

«Учитель во второй половине дня собирает их на короткие консультации, чтобы дать какие-то вводные установки посредством Zoom или любой другой платформы, которые мы уже весной использовали. Здесь у нас уже система отработана. Понимание у всех директоров есть», — заявила она.

Андрей Воробьев попросил, чтобы всю информацию донесли до руководителей школ и родителей учеников. Возможно, организовали массовую рассылку через тот же школьный портал.

«Если родители считают, что риск высок, то во второй четверти мы даем такую возможность домашнего обучения. Но если рисков нет, то, пожалуйста, — школы открыты, учителя работают, а мы внимательно следим за температурой, состоянием учеников», — подчеркнул он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что повторения жестких карантинных мер в связи с распространением коронавируса в регионе вводить не будут. Повторение весеннего локдауна жителям не грозит. Для этого принимаются все меры: открываются новые госпитали, введен контроль за соблюдением мер безопасности и принимаются решения, чтобы жители не потеряли работу.