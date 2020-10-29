«Не стали закрывать экономику и серьезно готовились летом»: как в Подмосковье изменили тактику защиты от коронавируса

Во время осеннего роста случаев коронавируса в Подмосковье не стали закрывать экономику. К этому подъему заболеваемости готовились еще летом. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что в отличие от весны мы не стали закрывать экономику и очень серьезно готовились летом к тому, чтобы организовать дополнительные койки. Сейчас наши врачи и медсестры, медперсонал работают в очень напряженном режиме. Я хочу поблагодарить и тех, кто спасает жизни, и тех, кто ведет себя ответственно, кому не надоели наши бесконечные предупреждения и объяснения тех или иных мер.», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что властям очень важно, чтобы жители региона поняли логику все решений, связанных с коронавирусом.

«Поэтому мы стараемся очень аккуратно, очень внимательно относиться к разным ситуациям, касающихся нашей обыкновенной жизни. Это и передвижение в общественном транспорте, и работа на предприятиях», — сказал Андрей Воробьев

Глава региона призвал всех объединиться в борьбе против коронавируса и пообещал, что всех жителей Подмосковья, как и прежде, будут активно информировать о ситуации с COVID-19.