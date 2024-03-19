19 марта 2024, 10:52
Переселенцы из аварийных домов Подмосковья подали более тысячи заявок на жилищные сертификаты с января
С начала года переселенцы из аварийных домов подали более 1,1 тысячи заявок на жилищные сертификаты в Подмосковье.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, новый этап программы переселения стартовал в регионе в январе этого года. По нему новое жилье получат семьи из домов, признанных аварийными до 2017 года.
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«Наибольшее количество заявлений подано в городском округе Шатура (247), Ступино (119), Сергиево-Посадском округе (115), Воскресенске (104), Егорьевске (91). Всего подано более 1,1 тысячи заявлений в 26 городских округах», — уточнили в ведомстве.
Общая площадь расселения за счет такой меры поддержки превысит 35 тысяч квадратных метров.
Благодаря программе жителям не нужно ждать завершения строительства. Они могут купить квартиру в любом удобном месте. По сертификату стоимость одного квадратного места составляет 130 тысяч рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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