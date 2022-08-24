Пересадочный узел благоустроят возле станции Кучино в Балашихе

Транспортно-пересадочный узел, который располагается возле железнодорожной станции Кучино, будет благоустроен в Балашихе. К текущему моменту проводится согласование. С ходом подготовки к его реализации ознакомились начальник управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Наталья Грибакина, директор спортивного комплекса «Балашиха» Сергей Щукин и главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

«Жители обратились к нам с предложением провести ремонт асфальтобетонного покрытия, мы же решили комплексно подойти к решению вопроса и провести благоустройство. Был разработан соответствующий проект организации дорожного движения, который сейчас будем воплощать в жизнь, чтобы жителям нашего города было удобно», — рассказала Наталья Грибакина.

В рамках работ по благоустройству собираются установить новые остановочные павильоны для общественного транспорта, нанести дорожную разметку для пешеходных переходов, установить новые дорожные знаки и указатели. При этом отмечается, что парковать автомобили на месте пересадочного узла будет нельзя.

Благоустройство транспортно-пересадочного узла в Кучино планируется завершить осенью 2022 года.

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