Подмосковье 14 ноября 2022, 16:21 Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 54 сел и деревень Подмосковья за неделю

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Мобильные офисы социальной газификации продолжат посещать населенные пункты Подмосковья. За неделю они побывают в 54 селах и деревнях региона, сообщили в Минэнергетики.

В Коломне офисы прибудут в село Горы и деревню Емельяновку. В Раменском в село Речицы и деревни Клишева, Хлыново, Плетениха, Чулково, Нижнее Мячково, Бояркино, а также поселок станции Бронницы. В Павловском Посаде вопросы по газу можно будет задать в деревнях Курово, Ковригино и Теренино, в Шатуре — в деревнях Ананкино, Тюшино и Самойлиха, а также селах Туголес и Шарапово. В Черноголовке офис приедет в село ивановское, в Лосино-Петровском — в Анискино.

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Также пункты приедут в Дмитров — в деревни Сазонки, Шустино, Варварино, Шеколово и поселок Лавровки, в Мытищи — в деревни Шолохово, Грибки, Осташково, Терпигорьево и поселок Трудовая Южная, в Истру — в деревни Раково, Родионцево, Троица, Рыбушки и поселок Агрогородок, в Клин — в деревню Мисирево, в Солнечногорск — в деревни Гигирево, Лопотово и Марьино, в Домодедово — в деревню Старосъяново. А также в Ленинский округ — деревни Андреевское, Тарычево, Пуговичино, Петрушино и Мисайлово, в Можайск — в деревни Новопоречье, Бородино, шевардино и Павлищево и в Наро-Фоминск — в деревню Васильево.

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Узнать точный график работы передвижных пунктов можно на сайте «Мособлгаза».

По президентской программе газ уже пришел в 2419 населенных пунктов Подмосковья. Топливом обеспечили 143 тысячи жителей.

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