Подмосковье 22 апреля 2024, 13:04 Передвижные лаборатории проверили воздух в 14 округах Подмосковья Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили 17 выездов за неделю. Они проверили качество воздуха в 14 округах Подмосковья. Исследования провели по 31 показателю.

«Оценка состояния атмосферного воздуха является важной частью в мониторинге окружающей среды, так как позволяет оценить уровень загрязнения атмосферы различными загрязняющими веществами», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Ни в одной из локаций превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявили. Министр также напомнил, что в регионе организована развитая сеть постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Жители Московской области могут проверить качество воздуха через геопортал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе. По его словам, около 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в регионе в период паводков.

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