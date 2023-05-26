Подмосковье 26 мая 2023, 13:39 Передвижные лаборатории проверили качество воздуха в 17 округах Подмосковья за неделю ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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За неделю мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в 17 округах Подмосковья. Всего за этот период они совершили 24 выезда. Отмечается, что ни в одном округе сверхнормативных выбросов не зафиксировали.

Качество воздуха проверили в зонах влияния основных промышленных предприятий и на территориях, указанных в обращениях жителей.

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На этой неделе передвижные лаборатории побывали в Химках, Волоколамском округе, Мытищах, Котельниках, Ленинском округе, Лосино-Петровском, Щелкове, Люберцах, Красногорске, Серпухове, Чехове, Одинцове, Солнечногорске, Пушкино, Раменском, Коломне и Рузе.

«Всего пробы отбирались в 43 точках. Анализировались концентрации 20 основных загрязняющих веществ. Превышений ПДК не установлено», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, промежуток от 0,2 до 0,7 ПДК характерен для данного времени года и погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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