Подмосковье 31 марта 2023, 12:42 Передвижные лаборатории проверили качество воздуха в 16 округах Подмосковья за неделю Фото Минэкологии МО.

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Лаборатории «Мособлэкомониторинга» проанализировали пробы воздуха в 16 городских округах за неделю. Работы проводились по поручению регионального министерства экологии и природопользования.

Измерения концентраций 20 основных загрязняющих веществ в воздухе провели в Коломне, Лобне, Балашихе, Воскресенске, Пушкинском округе, Мытищах, Щелкове, Ленинском округе, Лыткарине, Раменском, Серпухове, Подольске, Домодедове, Королеве, Дмитрове и Одинцове.

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«Наши мобильные экологические лаборатории в любое время оперативно реагируют на экстренные ситуации и обращения граждан. Специалисты с точностью измеряют концентрации загрязняющих веществ в воздухе и на основании проведенных исследований определяют источники их выброса», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Лучшие показатели продемонстрировали Воскресенск, Балашиха и Щелково. Там концентрации загрязняющих веществ не превышали 0,2 ПДК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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