Передвижной фельдшерско-акушерский пункт заработал в Одинцове

На центральной площади Одинцова заработал передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Местные жители смогут пройти медицинское обследование во время пешей прогулки.

В новом ФАПе жителям Одинцова измерят рост, вес, возьмут кровь на анализ и вакцинируют от коронавируса. И все это, рассказывает фельдшер мобильной бригады, займет всего пару минут.

«Здесь они, гуляя в свой выходной день, могут пару минут потратить на то, чтобы провести мини-осмотр, после которого мы выявляем, есть ли какие-то отклонения или нет: по крови, в ЭКГ — и уже от этого отталкиваемся, направляем в поликлинику на более углубленную диспансеризацию, если человеку это потребуется», — рассказывает фельдшер Елена Разводовская.

Передвижной пункт будет работать каждую субботу на Центральной площади города. Принимать желающих будут с 12:00 до 17:00. Из условий — прикрепление к Одинцовской областной больнице, наличие паспорта и полиса ОМС. Предварительная запись не потребуется.