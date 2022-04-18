Перечислены меры поддержки IT-компаний в Подмосковье

IТ-индустрию в Московской области будут поддерживать с помощью грантов и частичной компенсации затрат. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.

«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, разработаны новые меры поддержки: понижение ставки по упрощенной системе налогообложения; понижение ставок по налогу на имущество, по аренде земли и по налогу на землю», — рассказала она.

Куртяник уточнила, что пониженной ставкой можно воспользоваться уже сейчас. Для этого не надо подавать заявление. Срок уплаты УСН за первый квартал — не позднее 25 апреля.

«Следующая мера — пониженная ставка по налогу на имущество. Льготой можно воспользоваться уже сейчас. Заявление подавать не нужно. Срок уплаты налога за первый квартал — не позднее 30 апреля», — добавила она.

На заседании Воробьев сообщил, что 19 апреля встретится с представителями IТ-отрасли Московской области.