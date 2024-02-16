Подмосковье 16 февраля 2024, 17:39 Пенсионеры из Лобни сделали для бойцов СВО открытки к 23 Февраля Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Пенсионеры клуба «Активное долголетие» из Лобни приняли участие в мастер-классе по созданию праздничных открыток. Мероприятие было посвящено предстоящему Дню защитника Отечества.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Участники клуба сделали яркие сувениры своими руками и написали на них теплые поздравления для участников специальной военной операции. Организацию мастер-класса поддержал благотворительный фонд Happy Planet.

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Поздравительные открытки будут отправлены военным, находящимся на службе в зоне специальной военной операции.

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