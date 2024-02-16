16 февраля 2024, 17:39
Пенсионеры из Лобни сделали для бойцов СВО открытки к 23 Февраля
Пенсионеры клуба «Активное долголетие» из Лобни приняли участие в мастер-классе по созданию праздничных открыток. Мероприятие было посвящено предстоящему Дню защитника Отечества.
Участники клуба сделали яркие сувениры своими руками и написали на них теплые поздравления для участников специальной военной операции. Организацию мастер-класса поддержал благотворительный фонд Happy Planet.
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Поздравительные открытки будут отправлены военным, находящимся на службе в зоне специальной военной операции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».
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Лобня
Активное долголетие
Специальная военная операция РФ на Украине
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