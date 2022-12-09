Подмосковье 09 декабря 2022, 16:06 Пенсионерки из Воскресенска отправят теплые вещи участникам СВО

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Участницы клуба «Ретро 55+» из Воскресенска открыли сбор теплых вещей для военнослужащих. Акцию назвали «Согреть русского солдата» — ее будут продолжать, пока в этом есть необходимость.

Руководитель клуба Анна Витбурк рассказала, что идея акции возникла с наступлением холодов. Так, участники приносят одежду, предметы личной гигиены и пишут письма бойцам.

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«Это лишь самая малость что мы можем сделать для ребят. К Новому году мы эти вещи хотим отправить, добавить к ним много сладостей и открыток. Эту акцию мы будем продолжать ровно столько, сколько будет нужна наша помощь», — рассказала она.

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Принять участие в акции может любой желающий. Принести вещи можно в Дворец культуры — там принимают пряжу, из которой позже пенсионерки свяжут носки, манишки и свитеры.

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