Пенсионерка из Орехово-Зуева привилась от коронавируса в 96 лет

Одним из самых старших пациентов, которые привились от коронавируса в Орехово-Зуеве, стала Нина Замятина. Ей 96 лет — она ветеран Великой Отечественной войны.

Об этом рассказал главный врач Орехово-Зуевской больницы Сергей Бунак. Перед вакцинацией ветерана осмотрел терапевт. Противопоказаний он не выявил.

Нина Павловна посвятила себя работе в сфере здравоохранения нашего округа. Она работала медсестрой родильного отделения Сергей Бунак.

Ровно через 21 день пациентке предстоит пройти второй этап вакцинации.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

С собой необходимо будет взять паспорт, полис и СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно увидеть на интерактивной карте.