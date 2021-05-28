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    28 мая 2021, 16:41

    Пенсионерка из Орехово-Зуева привилась от коронавируса в 96 лет

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Одним из самых старших пациентов, которые привились от коронавируса в Орехово-Зуеве, стала Нина Замятина. Ей 96 лет — она ветеран Великой Отечественной войны.

    Пенсионерка из Орехово-Зуева привилась от коронавируса в 96 лет | Изображение 1

    Об этом рассказал главный врач Орехово-Зуевской больницы Сергей Бунак. Перед вакцинацией ветерана осмотрел терапевт. Противопоказаний он не выявил.

    Нина Павловна посвятила себя работе в сфере здравоохранения нашего округа. Она работала медсестрой родильного отделения

    Сергей Бунак.

    Ровно через 21 день пациентке предстоит пройти второй этап вакцинации.

    Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

    С собой необходимо будет взять паспорт, полис и СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно увидеть на интерактивной карте.