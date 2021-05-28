Пенсионерка из Орехово-Зуева привилась от коронавируса в 96 лет
Одним из самых старших пациентов, которые привились от коронавируса в Орехово-Зуеве, стала Нина Замятина. Ей 96 лет — она ветеран Великой Отечественной войны.
Об этом рассказал главный врач Орехово-Зуевской больницы Сергей Бунак. Перед вакцинацией ветерана осмотрел терапевт. Противопоказаний он не выявил.
Нина Павловна посвятила себя работе в сфере здравоохранения нашего округа. Она работала медсестрой родильного отделения
Ровно через 21 день пациентке предстоит пройти второй этап вакцинации.
Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.
С собой необходимо будет взять паспорт, полис и СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно увидеть на интерактивной карте.