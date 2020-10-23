Пенсионерка пожаловалась губернатору в соцсетях на проблемы. Ей установили счетчики и выплатили матпомощь

Майя Андреевна рассказала в своем обращении, что начисления за электроэнергию производились по нормативу, это дороже, чем по фактическому потреблению. У пенсионерки небольшой доход, в связи с чем у нее образовалась задолженность по оплате коммунальных счетов за электричество. После обращения Майи Андреевны через социальные сети ее вопрос был взят на особый контроль специалистами регионального Министерства ЖКХ.

Сейчас в квартире жительницы Дмитровского округа установлены счетчики учета электроснабжения и водоснабжения за счет средств администрации муниципалитета, а также выплачена материальная помощь в размере 15 тысяч рублей.

После решения вопроса пенсионерка написала новое обращение в социальные сети — с персональной благодарностью властям региона за оперативное решение проблемы.

«Слышать наших жителей и оперативно решать их жилищно-коммунальные вопросы — одна из основных задач министерства. Мы в ежедневном режиме отслеживаем все обращения жителей в социальных сетях и на портале „Добродел“, которые аккумулируются в региональном и муниципальных центрах управления регионом», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он уточнил, что в третьем квартале этого года было обработано более 15 тысяч обращений граждан через соцсети.