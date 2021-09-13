Пенсионерам и многодетным семьям Подмосковья помогут с покупкой газового оборудования

Малообеспеченные участники программы социальной газификации получат помощь при покупке оборудования и прокладке сетей. Такое поручение правительству Московской области дал губернатор Андрей Воробьев.

Этот вопрос на встрече с главой региона подняли жители городского округа Истра, которые планируют провести газ в свои дома. Андрей Воробьев отметил, что поддержку жители получат в рамках единого социального пакета.

«Я дал поручение региональному правительству сформировать конкретные меры по поддержке социально незащищенных жителей Московской области при реализации программы социальной газификации, в рамках нашего единого социального пакета и в первую очередь по приобретению оборудования для отопления индивидуальных жилых домов», — сказал он.

Губернатор пояснил, что речь идет о помощи не только малообеспеченным семьям, но также одиноким пенсионерам и многодетным родителям.

Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение труб газораспределительной сети к участку, где расположен жилой дом. Для подключения жилья необходимо заключить единый договор. В документе прописывается все: начиная от стоимости работ по прокладке труб, заканчивая поставкой и подключением оборудования.

На сегодняшний день к газу подключили более тысячи домов в 100 населенных пунктах Подмосковья. До конца года трубы подведут к домам еще 1113 поселков, сел и деревень Московской области.