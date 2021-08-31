Первые 100 поселков и обратная связь. Летние итоги «Социальной газификации» подвели в Подмосковье

Более тысячи домов в 100 населенных пунктах Московской области подключили к газу в рамках проекта «Социальная газификация». Об этих и других выполненных перед жителями обещаниях рассказал в ходе еженедельного брифинга «360» генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Выполненные обещания

До конца этого года по президентскому проекту «Социальная газификация» трубы проведут к домам в более 1000 населенных пунктах Московской области.

«Я неделю назад давал обещание, что мы постараемся к 1 сентября достичь знаковых цифр. Мы это сделали. Уже 100 населенных пунктов Подмосковья на 100% газифицировали. Это означает, что более тысячи домовладений, а это более трех тысяч жителей, уже получили газ по президентскому проекту. Мы уверенно идем к выполнению поставленной задачи», — заявил Игорь Баранов.

Глава «Мособлгаза» наполнил и о другом своем обещании, которое также выполнил. Жители Подмосковья попросили сделать открытой информацию о стадиях работ, которые проходят в их населенных пунктах. Теперь узнать об этом можно на официальном сайте «Мособлгаза», где для этого открыли специальную страничку.

«Там любой житель сможет в удобной форме увидеть статус работ по своему населенному пункту, посмотреть фотографии с места работ. И, что важно, есть возможность общения с жителями. То есть если человек увидел информацию, которая, на его взгляд, требует доработки или уточнения, он может там же написать в адрес „Мособлгаза“», — подчеркнул Игорь Баранов.

Он отметил, что работы сейчас ведутся сразу в 300 населенных пунктах Московской области и жители часто спрашивают о ходе проводимых мероприятий. Обратная связь позволяет жителям не только контролировать работы, но и подсказывать газовщикам, как сделать лучше.

По словам Игоря Баранова, это действительно помогает, потому что за все 60 лет работы «Мособлгаза» подобных крупных проектов были единицы.

Газовая безопасность

Кроме подключения жилых домов к газу в Подмосковье продолжается заключение договоров с жителями об обслуживании оборудования. Игорь Баранов напомнил, что делать это могут только специализированные организации. После подписания договора газовщики не просто будут проверять работу труб, плит, котлов и нагревателей, но и оперативно их чинить, если выявят неполадки.

Усиленная разъяснительная работа со стороны «Мособлагаза» и властей Подмосковья принесла свои плоды. Жители начали заключать соглашения с обслуживающими организациями.

«Мы имеем сейчас хорошую динамику. Ежемесячно в Московской области заключают более 20 тысяч новых договоров на техническое обслуживание. Губернатор поставил задачу до конца года полностью закрыть оборудование договорами», — рассказал Игорь Баранов.

Он подчеркнул, что вопрос отслеживания работоспособности газового оборудования важен прежде всего для безопасности. Даже самые надежные приборы могут выходить из строя. Испорченный газопровод несет серьезные риски для владельцев жилья.

Игорь Баранов рассказал, что правительство Московской области подготовило письмо федеральным властям, чтобы включить обслуживание газового оборудования в стоимость поставленного газа, как это было раньше. Он отметил, что рассчитывает на поддержку по принятию этого предложения.

Подключение за маткапитал

Включение стоимости обслуживания газового оборудования в единую платежку не единственная инициатива, которую подготовили власти Московской области. Сейчас на уровне регионального правительства разрабатывается вопрос об оплате работ по подключению дома к газу за счет средств материнского капитала, рассказали в «Мособлгазе». Но для окончательного решения потребуется внести поправки в федеральные законы.

«Московская область, как первый регион, который реально занимается „Социальной газификацией“, как раз инициирует на уровне всей страны внесение изменений и в распоряжение материнским капиталом, чтобы его можно было направлять по желанию человека на газификацию. Я надеюсь, что в ближайшее время эти изменения будут приняты», — заявил Игорь Баранов.

Командная работа

Он отметил, что его коллеги из других регионов искренне восхищаются вовлеченностью в программу «Социальной газификации» правительства Подмосковья.

«В Московской области губернатор и вся команда реально занимаются этим проектом. Не просто на словах, а реально занимаются. Каждую неделю проводят выездные штабы под руководством вице-губернатора, где подключены все министерства, все организации, которые на это влияют», — рассказал Игорь Баранов.

Он отметил, что благодаря такому включению властей региона оперативно удается решить все вопросы по согласованию земельных работ. Проблемы возникали с прокладкой труб через кабели связи, частные участки и приаэродромные территории. Но командная работа «Мособлгаза» и правительства Подмосковья решила все эти проблемы.

Программа «Социальная газификация» предусматривает бесплатное подведение газовых труб к участкам домов. Для подключения самой недвижимости нужно заключить единый договор. Программа рассчитана до конца 2022 года. В нее вошли 2,8 тысячи населенных пунктов, где проживают 290 тысяч человек.