Подмосковье 26 января 2024, 09:50 Пенсионера с инсультом спасли в сосудистом центре Воскресенска Unsplash

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Девяностолетний пенсионер Юрий Гурьев пережил инсульт. Благодаря современным технологиям ему удалось спасти жизнь в сосудистом центре Воскресенской областной больницы.

Сегодня Юрий Алексеевич чувствует себя хорошо, готовится к выписке и строит планы на будущее.

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Специалисты сосудистого центра Воскресенской областной больницы вот уже четыре года с момента открытия спасают жизни пациентов со всего Подмосковья. За это время проведено более трех тысяч операций у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Помощь получили кардиологические больные с атеросклерозом нижних конечностей и многие другие.

Вытаскивать больных с того света стало возможным благодаря ангиографической установке, которая позволяет медикам не просто спасать жизни, а делать так, чтобы качество жизни пациентов после болезни не менялось.

«Все операции выполняются без разрезов, без скальпеля — через небольшой прокол. Таким образом, они более щадящие, что приводит к быстрому восстановлению пациентов и недолгому пребыванию в стационаре», — отметил заведующий сосудистого центра Гурген Айвазян.

Для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи пациентам с острыми-нарушениями мозгового кровообращения в больнице имеется все необходимое оборудование. Там работают неврологи, реаниматологи, эндоваскугарные хирурги и рентгенологи.

Если раньше инсульт диагностировали в основном у возрастных пациентов, то сегодня не редко в отделение поступают совсем молодые люди. В их числе оказался 38-летний Евгений Казакеев из Коломны. Он чистил снег перед домом, когда почувствовал себя плохо.

«Вызвали скорую, оказалось, инсульт. По приезде очень быстро все: сделали томографию, определили тромб, подготовили и провели операцию. Хотел бы поблагодарить хирурга, который провел операцию и всех врачей, кто ухаживает, помогает», — поделился Евгений.

О симптомах инсульта должен знать каждый человек. Нарушение симметрии лица — не единственный признак страшного диагноза.

«Нарушение движения, слабость в руке или ноге с одной стороны. Если человека попросить поднять руку, он не сможет это сделать. Нарушается речь у человека: если попросить назвать имя или адрес, он не сможет этого сделать», — рассказала невролог, заведующая неврологическим отделением Ольга Хрыкина.

В таких случаях необходимо срочно вызвать скорую помощь. Врачи говорят, что успех операций зависит от своевременного поступления пациента в больницу.

«Мы работаем с Минздравом, у которого всегда мы встречаем взаимопонимание. К нам часто приезжает Андрей Юрьевич Воробьев, когда мы говорим о проблеме оборудования. Эти проблемы решаются в течение года: процедуры закупок, бюджет и так далее. Сейчас у нас задача — получить еще один ангеограф для того, чтобы мы увеличили объемы плановой помощи», — сообщил главный врач Воскресенской областной больницы Юрий Райхман.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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