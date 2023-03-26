Подмосковье 26 марта 2023, 16:16 Пенсионер-экстремал из Домодедова в 93 года совершил 11-й прыжок с высоты 207 метров в Сочи фото - Н. Надточая

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Пенсионеру из Домодедова Борису Графову 93 года. Несмотря на возраст, он продолжает увлекаться экстремальными видами спорта и в этом году в 11-й раз прыгнул с высоты 207 метров в Сочи. Пообщаться с пенсионером приехала министр соцразвития Московской области Людмила Болтаева.

Министр призналась, что сама преодолела страх высоты и прыгнула с тарзанки.

«Я тоже, как и вы, прыгнула с высоты 207 метров в Сочи. Но когда я рассказала своей семье, что еду к мужчине, который в 93 года прыгнул одиннадцатый раз, они очень удивились и теперь ждут моего возвращения и рассказа о встрече с таким интересным человеком», ─ поделилась министр соцразвития Московской области Людмила Болтаева.

Борис Графов познакомил Людмилу Болтаеву со своей семьей, рассказал, что много путешествует и отдыхает в санаториях России, также любит бывать в Белоруссии.

«Часто езжу в Сочи. Вот в сентябре, скорее всего, поеду опять. Главное, чтобы семья не слышала, что я вам сказал, потому что они не приветствуют мои прыжки с тарзанки. Но жизнь одна, и нужно успеть сделать много», ─ подчеркнул пенсионер-экстремал.

Графов рассказал Людмиле Болтаевой, что мечтает прыгнуть и в 95 лет. Министр соцразвития подарила пенсионеру спортивную форму с надписью «Наше Подмосковье».

Экстремал пообещал прыгать с тарзанки в следующем году именно в ней.

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