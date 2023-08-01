Подмосковье 01 августа 2023, 09:47 Пекарня «Мираторг» в Домодедове нарастит производство Unsplash

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Пекарня на территории завода «Мираторг» в Домодедове выходит на новые производственные мощности. Теперь продукцию там будут выпускать круглосуточно.

Пекарня выпускает багеты, чиабатты, булочки для бургеров, кексы, маффины, круассаны и слойки с начинками. Там установлено самое современное оборудование.

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«В пекарном цеху две высокотехнологические линии [для выпуска] булок и хлеба. <…> У нас на одной линии работают два оператора, тестомес и мастер. На второй также. Вся подача сырья у нас происходит из бункеров. То есть люди не трогают сырье», — рассказал заместитель директора по производству пекарного цеха Алексей Пушилин.

Хлеб и булочки от «Мираторга» заказывают отели, рестораны, кафе. Также продукцию пекарни можно найти на полках сетевых магазинов. Недавно здесь наладили выпуск пиццы — от 1000 упаковок в день. Все ингредиенты — отечественные.

Пекарня «Мираторга» в Домодедове является частью производственного кластера, где выпускается не только выпечка, но и более 500 наименований готовых кулинарных блюд, замороженных овощей и ягодных смесей. До 90% сотрудников — это местные жители.

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