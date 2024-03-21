Подмосковье 21 марта 2024, 23:15 «Пехорка» стала самым популярным парком на прошлой неделе в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Самым посещаемым местом отдыха с 11 по 17 марта в крупных муниципалитетах Подмосковья стал парк «Пехорка». Там побывало 58 тысяч человек, что оказалось на девять тысяч посетителей больше, чем на предыдущей неделе.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, всего в рейтинге самых популярных мест отдыха у жителей региона оказалось пять парков.

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На втором месте парк Толстого в Химках — 46 тысяч посетителей, на третьем месте парк Мира в Мытищах — 37 тысяч посетителей, третье место в рейтинге занял парк имени Ларисы Лазутиной в городском округе Одинцово — 25 тысяч человек и пятую строчку топа самых популярных мест отдыха занял парк «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде, там побывали 18 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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