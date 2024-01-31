31 января 2024, 18:02
Педиатрическое отделение открылось в Московском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом
После переезда в новое здание в Центре СПИД Московской области открылось педиатрическое отделение. Его заведующая Валентина Морозова рассказала о работе с детьми.
«У отделения для наших маленьких пациентов есть свой вход, собственный процедурный кабинет, а также игровая комната и своя регистратура. Прием ведется врачами-педиатрами посменно. Ежедневно работает медицинский психолог», — рассказала Валентина Морозова.
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В Центре стремятся к тому, чтобы создать благоприятную атмосферу для каждого ребенка.
Учреждение находится в Котельниках, в микрорайоне Силикат. Телефон регистратуры педиатрического отделения: +7 495 988-83-13. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте hivmo.ru.
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